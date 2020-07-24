В России от коронавируса за сутки вылечились 8444 человека, что увеличивает общее число выздоровлений до 588 774, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8444 человека...», — говорится в сообщении.

На первом месте по числу выздоровлений находится Ямало-Ненецкий автономный округ (469), на втором — Москва (462), на третьем — Свердловская область (451).

Всего в России коронавирусом заразились 800 849, погибли 13 046 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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