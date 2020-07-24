В МЧС рассказали о ходе поисков пропавшего Ан-2 в Бурятии

За время поисков пропавшего в Бурятии легкомоторного самолета Ан-2 обследовано около 6,5 тысячи квадратных километров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по республике.

К поисковым работам привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ан-2, в первые три дня операции они обследовали по 2 тысячи кв. км, рассказали в МЧС. В четверг, 23 июля, удалось обследовать лишь 630 кв. км из-за плохой погоды в первой половине дня.

19 июля в Бурятии пропал самолет Ан-2. «Кукурузник» должен был совершить опыление лесов от тутового шелкопряда. После вылета самолет перестал отвечать на сигналы. На его борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров.

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