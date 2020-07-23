ВОЗ не рекомендует ходить в ночные клубы

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ходить в ночные клубы и на дискотеки, чтобы избежать заражения коронавирусом, сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Об этом пишет РИА «Новости».

«Если у вас есть возможность не ходить в ночной клуб, то лучше не ходить туда. Мы никогда столько не говорили про ночные клубы, как за последние дни, но они становятся основным местом», — сказала Керкхове.

Она также призвала людей избегать публичных мест, где нельзя держать социальную дистанцию.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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