В Подмосковье мужчина выстрелил в годовалого ребенка в ходе ссоры с его матерью

В Подмосковье мужчина во время ссоры с женщиной выстрелил из газового пистолета в лицо ее годовалой дочери. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Годовалая девочка была доставлена в детскую столичную больницу с химическим ожогом груди, спины, шеи, руки и ожогом конъюнктивы I степени. Мать ребенка уточнила, что неизвестный выстрелил ребенку в лицо из газового пистолета.

Инцидент произошел в городском округе Красногорск.

«Женщина гуляла с дочерью, и между ней и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт. Во время перепалки незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка», — рассказал источник.

По факту случившегося организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Московские врачи оказывают девочке необходимую помощь, она находится в отделении хирургии.

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