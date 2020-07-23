В ЯНАО два человека пострадали при пожаре в расселенном доме

Два человека пострадали в результате пожара в расселенном доме в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что площадь огня составила 400 кв. м.

По данным ведомства, пострадавшие не должны были находиться в здании, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Спасатели ликвидировали пожар за четыре часа.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства пожара.

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