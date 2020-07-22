Роспотребнадзор разрешил провести общегородской выпускной в парке Горького

Городской выпускной для бывших школьников состоится в московском парке им. Горького с разрешения Роспотребнадзора 24 июля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации ведомства, для безопасного праздника в парке его оснастят средствами индивидуальной защиты для персонала, антисептиками и бесконтактными термометрами, а территорию обработают спецсредствами.

«Показатели заболеваемости действительно идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников», — заявила ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Праздник для выпускников начнется 24 июля в 20.00 и завершится в 6.00 на следующий день. В программе праздника запланирован большой концерт современных исполнителей, уличные театры и многое другое.

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