Суд отменил арест обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским

Мосгорсуд принял решение об отмене продления ареста экс-полицейских по делу о превышении полномочий при задержании журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было вынесено в отношении Игоря Ляховеца, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева.

Материалы по мере пресечения были направлены в Басманный суд на новое рассмотрение.

Обвиняемые по делу будут находиться под стражей до 2 августа.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

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