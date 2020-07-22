В Минздраве рассказали о проценте смертности от коронавируса в реанимации

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев назвал процент смертности от коронавируса в реанимации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, от 30 до 50% пациентов с коронавирусом, которые попадают в реанимацию, умирают. При этом летальность пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких – от 50 до 88%.

«Это беспрецедентно высокие цифры», — отметил Авдеев.

Он также уточнил, что «жуткого дефицита» аппаратов ИВЛ в России не было, однако в апреле фиксировалась их нехватка, в том числе и в Москве.

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