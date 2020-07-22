Тело убитой девушки обнаружили в центре Москвы

Женский труп обнаружили в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУ СК России Юлию Иванову.

По информации следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными увечьями в области головы и тела нашли вечером во вторник, 21 июля, в жилом доме в Колпачном переулке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Предполагается, что девушку избил ее молодой человек. Известно, что в августе у них должна была состояться свадьба.

Следователи в настоящее время устанавливают место нахождения мужчины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Расчленили и спрятали: как трупы россиян находят в чемоданах

— В элитном московском отеле нашли тело блогера Анны Амбарцумян