Тело убитой девушки обнаружили в центре Москвы
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Женский труп обнаружили в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУ СК России Юлию Иванову.
По информации следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными увечьями в области головы и тела нашли вечером во вторник, 21 июля, в жилом доме в Колпачном переулке.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Предполагается, что девушку избил ее молодой человек. Известно, что в августе у них должна была состояться свадьба.
Следователи в настоящее время устанавливают место нахождения мужчины.
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