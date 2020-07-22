Стало известно о состоянии журналистов Первого канала в США

Освещавшие демонстрации в американском Портленде журналисты Первого канала, на которых напали полицейские, серьезно не пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора, директора Дирекции информационных программ Кирилла Клейменова.

По его словам, силовики повредили технику репортеров.

«Но, к счастью, люди живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой», — рассказал Клейменов.

Ранее сообщалось, что американские полицейские в Портленде атаковали журналистов российского Первого канала, они разбили камеру и ударили сотрудников съемочной группы.

Демонстрации в Портленде длятся около 50 дней. Они начались после того, как в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского. В ряде городов США и мира прошла волна протестов.

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