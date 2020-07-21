Захвативший автобус в Луцке оказался уроженцем России

Захвативший автобус с заложниками мужчина оказался уроженцем России. Об этом написал замглавы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Настоящее имя преступника – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в поселке Гай Оренбургской области России.

По словам Геращенко, Кривош ранее был дважды судим и сидел в тюрьме в совокупности 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений.

В 1994 году мужчина был осужден по статьям «мошенничество», «разбой», «вымогательство» и «незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ».

В 2005 суд признал Кривоша виновным по статьям о мошенничестве с финансовыми ресурсами, бандитизме, вымогательстве и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Утром 21 июля в центре города Луцк мужчина захватил автобус с 20 пассажирами. В области был введен план «заложник».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Я взорву автобус»: что требует украинский захватчик. LIVE

— Спецназ готов обезвредить захватившего автобус с заложниками в Луцке

— По факту захвата автобуса в Луцке заведено уголовное дело