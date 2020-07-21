Бушевавший несколько дней лесной пожар в Челябинской области локализовали

В Челябинской области локализовали крупный пожар, возникший несколько дней назад в районе озера Тургояк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар был локализован на площади 120 га.

«На отдельных участках происходит тление кромки, проводятся работы по дополнительной опашке юго-западного склона, чтобы предотвратить повторные возгорания», — уточнили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что тушение осложнялось горным рельефом и каменистой поверхностью, также отсутствовал источник воды, ее подвозили квадроциклами.

Спасатели сообщили о крупном лесном пожаре площадью 26 га в районе озера Тургояк 18 июля.

Озеро Тургояк находится на территории Миасского городского округа Челябинской области. Оно является гидрологическим памятником природы регионального значения.

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