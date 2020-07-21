В России под меднаблюдением из-за COVID-19 остаются более 270 тысяч человек
В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются почти 270,2 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 270 199 человек», — заявили в пресс-службе.
Кроме того, в стране провели более 25,4 млн лабораторных исследований на коронавирус. За сутки было сделано 198 тысяч тестов.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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