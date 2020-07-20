Эксперт: «екатеринбургские останки» принадлежат семье Романовых

Историко-архивная экспертиза, проведенная в рамках расследования убийства императорской семьи Романовых, подтвердила подлинность «екатеринбургских останков». Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.

По его словам, историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании документов белогвардейского следствия, подтвердила, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, действительно принадлежат семье императора.

Пчелов добавил, что у исследователей остались некоторые вопросы, которые «не могут быть разрешены исходя из состояния современной источниковой базы», так как некоторые документы не сохранились, однако, как заметил Пчелов, «это частные вопросы», а «основная картина прояснена».

Он уточнил, что на данный момент историческая экспертиза полностью завершена.

Как сообщалось, следствие провело огромное количество экспертиз, которые установили, что найденные в 1979 году под Екатеринбургом останки принадлежат царской семье. Также сообщалось, что эксперты изготовят 3D-модель шляпы Николая II для идентификации его останков.

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