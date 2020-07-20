Центр поиска сообщил о нарушении пропавшим Ан-2 в Бурятии правил выполнения полетов

Начальник Координационного центра поиска и спасения Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер заявил, что пропавший в Бурятии самолет Ан-2 нарушил правила выполнения полетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, экипаж самолета не предупредил органы управления воздушным движением перед вылетом.

Дрегер уточнил, что находящиеся борт должен был проводить опыление леса. Самолет, по его словам, вылетел в 14.25 по мск, а после не выходил на связь.

На борту самолета находились два члена экипажа и четыре пассажира.

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