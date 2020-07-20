В Бразилии положительный анализ на COVID получили 23,5 тысячи человек за сутки

В Бразилии за сутки положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 23,5 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общее число выявленных за время пандемии случаев возросло до 2 098 389 граждан.

Кроме того, за сутки в стране также скончались 716 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 79 488 человек.

При этом излечились за время пандемии от COVID-19 1 371 229 граждан.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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