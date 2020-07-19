Самолет с четырьмя пассажирами на борту перестал выходить на связь в Бурятии

Самолет Ан-2, вылетевший из поселка Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь с диспетчерами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального ГУ МЧС.

«В 20:21 мск поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс», — заявили спасатели.

По информации управления, на борту самолета находятся шесть человек — четыре пассажира и два члена экипажа.

Точный маршрут следования самолета в настоящий момент не установлен.