Жителей Подмосковья экстренно предупредили о грозе, дожде и сильном ветре, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

«С 15.00 до конца суток 19 июля по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — сказали в МЧС.

Спасатели просят не парковать машины под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями. Также следует по возможности остаться дома и не подходить к электроприборам.

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