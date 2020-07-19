В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 66 тысяч

В Белоруссии за сутки коронавирус подтвердился у 142 человек, что увеличивает общее число заражений до 66 095, пишет минздрав страны.

Отмечается, что страна провела уже 1,2 млн тестов. Всего в стране выздоровели 58 тыс., погибли 495 пациентов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика уже преодолела коронавирус. Если максимальный суточный прирост составил почти тысячу, то сейчас показатель не превышает 200.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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