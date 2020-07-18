В Чикаго пострадали 18 полицейских при столкновении с протестующими
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В Грант-парке Чикаго в США произошло столкновение митингующих с полицией. Об этом сообщает Fox 32.
Сотни протестующих собрались возле статуи Христофора Колумба и попытались снести ее.
На место выдвинулись десятки правоохранителей со всего города, чтобы разогнать митингующих, в результате чего произошли столкновения.
18 полицейских получили ранения, некоторые из них были госпитализированы, 12 протестующих были арестованы.
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