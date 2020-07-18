Конгресс США подготовил закон на фоне данных о «связи» РФ и талибов*

Конгрессмены США подготовили законопроект после данных о якобы «связи» России и «Талибана» (организация запрещена в России). Об этом сообщает RT.

Согласно тексту документа, главу Нацразведки будет обязан докладывать случаи действия невраждебных стран в отношении военных США. Сроком для уведомления конгресса назначено не позднее двух недель. Такими действиями могут стать причинение смерти или тяжелых телесных повреждений.

Авторами законопроекта стали Стефани Мерфи и Джо Каннингем. Закон стал ответом на данные разведки США о якобы «связи» России и талибов.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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