В Москве скончались еще 14 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число летальных исходов в столице достигло отметки в 4 285 человек.
Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительные результаты анализов на коронавирус.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
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