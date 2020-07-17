В Дагестане обнаружили тайник с боеприпасами
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В Дагестане Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами, пишет пресс-центр Федеральной службы войск национальной гвардии.
Отмечается, что в тайнике лежали две минометные мины, гранаты, снайперские винтовки, боеприпасы, лекарства и специальное обмундирование.
Специалисты на месте взорвали арсенал. Следователи возбудили уголовное дело и выясняют все детали случившегося.
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