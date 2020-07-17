В Дагестане обнаружили тайник с боеприпасами

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Дагестане Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами, пишет пресс-центр Федеральной службы войск национальной гвардии.

Отмечается, что в тайнике лежали две минометные мины, гранаты, снайперские винтовки, боеприпасы, лекарства и специальное обмундирование.

Специалисты на месте взорвали арсенал. Следователи возбудили уголовное дело и выясняют все детали случившегося.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

Боеприпас времен ВОВ нашли в Волоколамском округе

В Дагестане задержаны участники банды, подозреваемые в незаконным обороте оружия