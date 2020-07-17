Собянин оценил идею закрыть Москву для провинциалов

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предложение закрыть столицы для приезжающих из других регионов на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Сделать Москву закрытым городом, как считает мэр, невозможно и бессмысленно, так как в столицу регулярно приезжают миллионы людей на работу, а затем уезжают в командировки. Собянин отметил, что в Москве не боятся, что «кто-то что-то привезет», а границы Москвы открыты, так как она «крупнейший транспортный хаб страны».

«Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно», — считает Собянин.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 6 406. В общей сложности в стране зарегистрировано 759 203 случая COVID-19. Общее число вылечившихся в России — 539 373, умерли — 12 123.

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