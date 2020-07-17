Эксперт заявил о прохождении пика COVID-19 российскими регионами

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что пик эпидемии коронавируса во всех российских регионах миновал. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил, что в разных городах ситуация различается, поэтому говорить об активном угасании эпидемии преждевременно.

Он сказал, что существенное снижение заболеваемости наблюдается в Магаданской, Московской, Брянской, Тверской, Курской и ряде других областей.

Медленное снижение зафиксировано в Новгородской и Тульской областях, на Чукотке, в Осетии, Ставрополье, Москве и иных районах страны.

Сложной все еще остается ситуация в Оренбургской, Орловской и Мурманской областях, в Крыму, Удмуртии, Ненецком и Еврейском АО, на Алтае и не только.

Кроме того, по словам Тавадяна, в отношении некоторых районов статистика требует уточнений.

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