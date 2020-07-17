Более 2 млн случаев COVID-19 выявлено в Бразилии

Число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Бразилии превысило 2 млн, сообщает министерство здравоохранения страны.

Общее число выявленных случаев заболевания в стране на данный момент составляет 2 012 151. При этом прирост за минувшие сутки составил 45 403 случаев.

Бразилия занимает второе в мире место после США по числу зарегистрированных случаев COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 13,5 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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