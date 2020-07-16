В Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 4721, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем раньше погибли 24 человека.

В столице коронавирусом заразились 231 тысяча, выздоровели почти 169 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тысяч человек.

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