Адвокат Сафронова отстранен от участия в судебном заседании

Суд удалил из процесса по делу обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова адвоката советника главы Роскосмоса Даниила Никифирова, так как защитник отказался давать подписку о неразглашении гостайны. Об этом ТАСС сообщил другой адвокат Сафронова Иван Павлов.

По его словам, представитель следствия предоставил суду новые доказательства по делу. Для ознакомления с ними адвокату было необходимо дать подписку о неразглашении.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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