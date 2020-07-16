Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, поблагодарил жителей края за поддержку, однако не одобрил массовые выступления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Бориса Кожемякина.

По словам адвоката Фургала, чиновник никакого отношения к выступлениям жителей Хабаровска не имеет.

«Он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений», — добавил Кожемякин.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

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