В Крыму с 15 июля отменят обязательный карантин для прибывающих из-за границы

Власти Крыма отменили обязательное двухнедельное пребывание на карантине для въезжающих на полуостров из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы региона.

Несмотря на отмену ограничения, специалисты продолжат обязательную термометрию и осмотр на внешние признаки ОРВИ для всех пребывающих в регион по Крымскому мосту.

За последние сутки в Крыму медики зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом, два из них были завезены из-за рубежа.

Всего на полуострове с начала пандемии коронавирус подтвердился у 889 человек, погибли 12 пациентов.

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