Россия готовится возобновить сообщение с Белоруссией в ближайшие дни
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Россия готовится к возобновлению транспортного сообщения с Белоруссией в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данный вопрос обсуждался во время переговоров премьера Белоруссии Романа Головченко и его российского коллеги Михаила Мишустина.
Белорусский представитель уточнил, что Россия примет решение в соответствии с эпидемиологической обстановкой.
Он отметил, что конкретных сроков о возобновлении сообщения не было названо, но это произойдет в ближайшее время.
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