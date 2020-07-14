Россия готовится возобновить сообщение с Белоруссией в ближайшие дни

Россия готовится к возобновлению транспортного сообщения с Белоруссией в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный вопрос обсуждался во время переговоров премьера Белоруссии Романа Головченко и его российского коллеги Михаила Мишустина.

Белорусский представитель уточнил, что Россия примет решение в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Он отметил, что конкретных сроков о возобновлении сообщения не было названо, но это произойдет в ближайшее время.

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