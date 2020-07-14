При взрыве на заправке в Испании пострадали люди
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В результате взрыва на заправочной станции в испанской Картахене пострадали четыре человека. Об этом сообщает издание 20minutos.
Отмечается, что инцидент произошел на площади Испании в центре города.
По предварительным данным, двое пострадавших с серьезными травмами были направлены в больницу.
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