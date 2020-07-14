В Индии число заражений коронавирусом превысило 900 тысяч

В Индии за сутки коронавирус подтвердился у 28 тыс. человек, что увеличивает общее число заражений до 906 тыс., пишет минздрав страны.

Отмечается, что за сутки скончались 553, с начала эпидемии — 23 727 человек. Сейчас в больницах находятся 311 тыс., выздоровели 571 тыс. человек.

Минздрав подчеркивает, что коэффициент выздоровления постоянно увенчивается. Сейчас показатель достиг 63,02%, днем ранее составлял 63,01%, а месяц назад — 52,46%.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тыс. человек.

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