На Украине за сутки коронавирусом заразились 638 человек
На Украине за сутки коронавирусом заразились 638 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.
«За минувшие сутки заболели 638 человек, из них 26 детей, а также 64 медработника», — сказал Степанов.
Он также отметил, что скончались 14, выздоровел 651 пациент.
Всего на Украине коронавирусом заразились 54 771, умерли 1 412, вылечились 27 154 человека.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тыс. человек.
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