На Украине за сутки коронавирусом заразились 638 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.

«За минувшие сутки заболели 638 человек, из них 26 детей, а также 64 медработника», — сказал Степанов.

Он также отметил, что скончались 14, выздоровел 651 пациент.

Всего на Украине коронавирусом заразились 54 771, умерли 1 412, вылечились 27 154 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тыс. человек.

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