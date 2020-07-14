В Хабаровске пропал ребенок

В Хабаровске прокуратура сообщила о пропаже девятилетнего ребенка.

«Организована проверка в связи с пропажей 12 июля 2020 года в Хабаровске девятилетнего ребенка. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики», — говорится в тексте.

Отмечается, что ребенок пропал около двух дней назад. По предварительным данным, он был из неблагополучной семьи.

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