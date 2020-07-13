Взрыв произошел на объекте по производству СПГ в Иране
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Взрыв произошел на объекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) на северо-востоке Ирана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на арабские средства массовой информации.
По данным СМИ, взрыв произошел после возгорания резервуара для газового конденсата на одном из объектов в промышленной зоне в провинции Хоросан.
В результате взрыва повреждены несколько зданий, информация о пострадавших на данный момент не приводится.
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