Путин назвал неплохой ситуацию по летальности от COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с летальностью в результате коронавируса в России выглядит неплохо. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, показатель смертности от СOVID-19 на 100 тыс. человек в стране в разы ниже по сравнению с другими государствами.

Российский лидер подчеркнул, что речь идет в том числе о европейских странах с развитой системой здравоохранения.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

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