Еще 394 пациента выздоровели после коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уведомила, что от коронавируса в столице вылечились еще 394 пациента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что число выздоровевших в городе продолжает расти.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 954», — сообщила Ракова.

По состоянию на 13 июля в столице выявлено 229 357 случаев COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

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