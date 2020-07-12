В Гринписе отреагировали на разлив топлива на Таймыре

Разлив авиационного топлива в Таймырском районе Красноярского края стал очередным сигналом о необходимости обновления на опасных промышленных объектах, считает проектный директор Гринпис Владимир Чупров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария показала, что предприятия, работающие с нефтепродуктами и горючими веществами, «выработали свой ресурс», отметил Чупров. По его словам, в настоящее время нужны инвестиции в замену ветхого оборудования на таких предприятиях.

Ранее сообщалось, что более 44 тонн топлива разлилось из-за разгерметизации трубопровода при перекачке авиатоплива в Красноярском крае. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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