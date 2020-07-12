Сильный ветер повалил в Петербурге 75 деревьев

В Санкт-Петербурге сильный ветер повалил 75 деревьев в субботу, 11 июля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по благоустройству.

Как отмечается, деревья ломались и падали на тротуары, дороги. Кроме того, 45 случаев падения зеленых насаждений обнаружили в садах и парках.

«Всю ночь 20 аварийных бригад вели работу по расчистке улиц», — говорится в сообщении.

Известно, что к утру 12 июля службы расчистили дороги. В настоящее время продолжается уборка деревьев с газонов.

Данные о пострадавших в результате падений деревьев не приводятся.

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