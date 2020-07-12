В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, 25-летней девушке стало плохо во время праздничных гуляний. Гости вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала у девушки анафилактический шок.

Чтобы помощь невесте, экстренно была вызвана еще одна бригада врачей-реаниматологов, однако, несмотря на усилия медиков, девушка скончалась.

Подробности трагедии уточняются.