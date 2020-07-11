В результате шторма в Петербурге пострадали два человека

В результате сильного ветра в Санкт-Петербурге в субботу, 11 июля, пострадали два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МЧС.

Отмечается, что в Выборгском районе города дерево упало на машину, пострадал мужчина 1979 года рождения.

Женщина 1943 года пострадала в Приморском районе, в Удельном парке, из-за падения дерева.

По данным спасателей, во время непогоды в городе свалились 50 деревьев, 23 элемента кровли и слабо закрепленных конструкций.

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