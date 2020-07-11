Шесть человек погибли при подрыве автомобиля на востоке Афганистана
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В результате подрыва автомобиля в афганской провинции Газни погибли шесть местных жителей, еще восемь пострадали. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Вахидуллу Джумазадэ.
Отмечается, что взрыв произошел около 16.00 по местному времени (14.30 мск) в округе Джагату.
По словам Джумазаде, бомбу в машину вложили боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).
Талибы* пока не взяли на себя ответственность за происшествие.
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