Шесть человек погибли при подрыве автомобиля на востоке Афганистана

В результате подрыва автомобиля в афганской провинции Газни погибли шесть местных жителей, еще восемь пострадали. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Вахидуллу Джумазадэ.

Отмечается, что взрыв произошел около 16.00 по местному времени (14.30 мск) в округе Джагату.

По словам Джумазаде, бомбу в машину вложили боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

Талибы* пока не взяли на себя ответственность за происшествие.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Талибан»* взял на себя ответственность за атаки в Афганистане

— В Афганистане при нападении смертника погибли трое полицейских

— «Пакистанская Уолл-cтрит»: как террористы атаковали биржу