Билл Гейтс уверен в способности мира победить COVID-19
Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил уверенность, что мир способен одержать победу над коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс».
Он признался, что сохраняет оптимизм на этот счет.
«Мы победим COVID-19 и продолжим добиваться успехов в борьбе со СПИДом и другими кризисами в области здравоохранения», — заявил Гейтс.
По его словам, в настоящее время наблюдается большой прогресс в разработке вакцины.
Он также отметил, что вакцину от коронавируса нового типа нужно дать тем, кому она действительно необходима, а не тем, кто в состоянии приобрести ее подороже.
«Если мы просто дадим вакцины и лекарства тем, кто предложит за них большую сумму, вместо тех, кому они нужны, то пандемия будет более длительной и смертоносной», — сказал Гейтс.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.
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