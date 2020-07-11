Врач рассказал о способах восстановления легких после коронавируса

Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков рассказал, как восстановить легкие после коронавируса. Об этом сообщает kp.ru.

Так, курильщикам, которые перенесли коронавирус, стоит отказаться от курения сигарет, кальянов, электронных сигарет и вейпов.

Врач отмечает, что после болезни пациентам необходимо пройти полноценную респираторную реабилитацию.

«Реабилитация — это комплекс, целая программа, в которой участвуют специалисты нескольких направлений, в том числе физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, диетологи, психологи», — подчеркивает Зыков.

Для достижения эффекта аэробных нагрузок нужно тренироваться не меньше получаса как минимум три раза в неделю в течение двух месяцев. Уточняется, что тренировки подбираются с врачом ЛФК индивидуально.

По словам профессора, психолог необходим для того, чтобы настроить пациента на выполнение всех упражнений в домашних условиях на регулярной основе.

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