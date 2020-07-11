Москвича обстреляли по дороге на работу
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Мужчину обстреляли в 3-м Нижнелихоборовском проезде на севере Москвы. Об этом сообщает РЕН.
Происшествие произошло, когда москвич шел на работу. Изначально мужчина не понял, что именно произошло.
Из-за сильной головной боли он попросил коллег осмотреть его на работе. Оказалось, что в области затылка у него застряла пуля. Пострадавшему вызвали скорую.
Уточняется, что пули из пневматического оружия попали мужчине в голову и шею.
Обстоятельства случившегося выясняются. Полицейские проводят проверку.
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