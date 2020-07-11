В Москве от коронавируса вылечились еще 1 002 человека
В Москве от коронавируса вылечились еще 1 002 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 002 пациента», — сообщила она.
Всего в Москве от коронавируса вылечились 164 095 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.
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