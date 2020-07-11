Число пострадавших при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде увеличилось

При взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Изначально сообщалось о трех пострадавших. Позднее за помощью обратились еще несколько человек. При этом двоих госпитализировали.

«Трое получили легкие травмы <...> Еще двое человек — мужчина и женщина – доставлены в больницу. Их состояние не вызывает опасения у врачей», — добавили в пресс-службе.

Взрыв газа и последующее возгорание произошли рано утром в субботу, 11 июля. В результате случившегося были повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между этажами, нарушено остекление, спасены 11 человек, эвакуированы 124 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Газ взорвался в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде