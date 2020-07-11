Российский журналист попал под слезоточивый газ в Сербии
Российский журналист, корреспондент РИА Новости Олег Иванов попал под слезоточивый газ при разгоне беспорядков в сербском Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.
Полиция Белграда применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания парламента страны, указано в сообщении агентства. Данная мера стала ответом на агрессию со стороны протестующих, которых бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и петарды.
В настоящее время журналист «чувствует себя нормально», передает РИА Новости.
В ночь на 8 июня в Белграде начались массовые протесты против повторных ограничений из-за коронавируса. Позже беспорядки начались и в других городах. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что активисты хотят захватить власть.
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