Российский журналист попал под слезоточивый газ в Сербии

Российский журналист, корреспондент РИА Новости Олег Иванов попал под слезоточивый газ при разгоне беспорядков в сербском Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

Полиция Белграда применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания парламента страны, указано в сообщении агентства. Данная мера стала ответом на агрессию со стороны протестующих, которых бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и петарды.

В настоящее время журналист «чувствует себя нормально», передает РИА Новости.

В ночь на 8 июня в Белграде начались массовые протесты против повторных ограничений из-за коронавируса. Позже беспорядки начались и в других городах. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что активисты хотят захватить власть.

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