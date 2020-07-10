Россия отвергает обвинения Нидерландов по делу о крушении MH-17

В Минюсте России прокомментировали поданную Нидерландами жалобу в ЕСПЧ по делу о крушении рейса MH-17. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что не получали уведомления о поданном нидерландскими представителями иске. Минюст добавил, что инициирует «работу во взаимодействии с компетентными органами» при получении соответствующего уведомления.

Там также уточнили, что отвергают все обвинения в адрес России.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

Суд по делу МН-17 начался 9 марта в Нидерландах.

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